"Il a reconnu les faits" : Francis Lalanne condamné après un incident avec la mère de sa fille

Dans la lumière des médias en raison de ses positions publiques controversées ces dernières années, Francis Lalanne est de nouveau dans le viseur, mais pour des raisons personnelles. Le chanteur à succès des années 1980 se retrouve dans la rubrique faits divers après une altercation avec sa jeune compagne (24 ans), Alice. L'homme au chapeau de 64 ans a fait l'objet d'une garde à vue indique Le Parisien, après un conflit avec la mère de sa fille de 3 ans, Léiah.

Francis Lalanne a été condamné lundi 20 février 2023 à une peine de 800 euros d'amende après un week-end en garde à vue pour "harcèlement moral" vis à vis de sa compagne après qu'elle ait manifesté son désir de se séparer. Elle lui a demandé de quitter les lieux, un logement dont elle est la locataire. Ce qu'il a refusé de faire, volant son portable et dégradant la serrure de l'appartement. "Francis Lalanne a reconnu les faits et pris conscience de la situation de rupture avec sa compagne", ajoute le quotidien. Sa procédure de composition pénale lui interdit également de se présenter au domicile de celle qui est désormais son ex.

"Je comprends que les différences d'âge peuvent choquer les gens mais personnellement, je ne sens pas de différence d'âge avec Alice. C'est une personne extrêmement cultivée. Elle est brillante, c'est une musicienne exceptionnelle, hors pair, bien au dessus de mon niveau à moi", avait-il expliqué en évoquant sa différence d'âge avec la maman de son cinquième enfant lors de son interview avec Jordan de Luxe.

Homme à controverses

La récente apparition médiatique de Francis Lalanne, sur le plateau de Touche pas à mon poste le 8 février dernier avait fait l'objet de nombreuses critiques, accentuant la réputation controversée de ce porte-voix des gilets jaunes qui est également antivaccin. Accusé d'avoir choisi les chroniqueurs qui avaient le droit d'être en sa présence, le célèbre interprète d'On se retrouvera s'est également appesanti sur sa collaboration avec Dieudonné en avril prochain au Cirque d'Hiver, ce que l'établissement a démenti auprès de Streetpress, rapporte Le Parisien.