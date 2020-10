Francis Lalanne : Qui est Alice, sa compagne de 38 ans sa cadette ?

Trente-huit ans. C'est le nombre d'années qui séparent Francis Lalanne de sa jeune compagne, Alice. Lui a 62 ans, elle en a 24, et ensemble, ils ont même accueilli une petite fille prénommée Léïah Saïde Louise, née en novembre 2019. Le chanteur et comédien, visible ce samedi soir dans Commissaire Magellan (France 3), a rencontré la jeune femme complètement par hasard, dans la rue.

"Je rentrais chez moi et elle, chez elle, son violoncelle sur le dos. En la croisant, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait de ma vie, je l'ai interpellée. 'Mademoiselle !' Elle a continué sa route sans s'arrêter ; alors j'ai insisté plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se retourne et me réponde avec beaucoup de réserve et un peu de curiosité : 'Oui ? Monsieur ?'" Instinctivement, je lui ai lancé : 'Vous vous appelez Alice !' Interloquée, elle m'a demandé comment je le savais", a raconté le chanteur dans les pages de Gala en août dernier, "abasourdi" d'avoir deviné du premier coup son prénom. "À la proposition de la revoir, elle a d'abord choisi de laisser faire le hasard. Nous n'avons même pas échangé nos numéros. Elle a tourné les talons et s'est évanouie dans la foule", a-t-il raconté.

"Nous avons explosé tous les compteurs"

"Quelques jours plus tard, nous nous sommes littéralement télescopés en bout de trottoir, à l'angle d'une rue. Elle avait son violoncelle sur le dos et moi, ma guitare. En me revoyant ainsi, elle s'est écriée : 'Vous !', puis nous avons explosé de rire. Je sais, notre histoire commence comme un roman, il y avait quelque chose de magique dans le fait de la reconnaître sans la connaître, alors qu'à l'inverse, elle qui me connaissait, ne m'a pas reconnu", poursuit Francis Lalanne.

Ma fille Léïah est plus jeune que mes petits-enfants. Ses grands-parents maternels ont dix ans de moins que moi. Ses demi-soeurs ont l'âge de sa mère et ma belle-soeur a l'âge de mon fils. On pourrait continuer la liste comme ça longtemps. Alice et moi, nous avons explosé tous les compteurs. Notre amour peut être vécu comme un défi à la bien-pensance, mais à l'heure où nous le vivons, il suffit à notre bonheur", expliquait-il, toujours dans les pages de

Depuis cette rencontre providentielle , Francis Lalanne et Alice, jeune musicienne, ont tissé une belle relation, qu'ils ont choisi de vivre dans la discrétion, à l'abri du public. "", expliquait-il, toujours dans les pages de

Léïah est le cinquième enfant de Francis Lalanne. Avec Stella Sulak, il avait accueilli quatre enfants : Eva (26 ans), Helia (25 ans), Séléna (24 ans) et Néokhan (13 ans).