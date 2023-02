Choix des chroniqueurs, "pardon" à Dieudonné... Le passage de Francis Lalanne dans TPMP provoque un tollé

Le passage de Francis Lalanne sur le plateau de Touche pas à mon poste a fortement été critiqué ce mercredi 8 février sur les réseaux sociaux. Les internautes se sont dans un premier temps insurgés de voir que le chanteur, qui était il y a quelques jours l'invité de Jordan de Luxe, a choisi lui-même les chroniqueurs qui allaient l'accompagner lors de son passage dans le talk-show. Il a notamment décidé de ne garder que Delphine Wespiser, Guillaume Genton et Jean-Marie Bigard à ses côtés.

"Je n'ai écarté personne, j'ai simplement souhaité parler avec peu de personnes parce que je me sens plus à l'aise pour parler avec peu de personnes. J'ai choisi des personnes dont j'étais certain de la bienveillance", s'est-il notamment justifié. Une attitude qui a fortement déplu aux internautes : "Lalanne qui choisit son plateau c'est normal ils se connaissent tous donc pas de contradiction, c'est une honte d'accepter ça", "Il a choisi les personnes en face de lui juste pour faire son monologue comme il sait qu'il ne sera pas coupé..." , "Honteux d'avoir sortit les chroniqueurs! Ce n'est pas le principe de TPMP ! Pourquoi ce choix ???? Ce n'est que Francis lalanne", se sont notamment insurgés certains d'entre eux sur Twitter.