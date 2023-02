"Ma notoriété devenait un problème pour mes enfants" : Francis Lalanne cash sur sa rupture avec leur mère

Francis Lalanne était l'invité de Jordan de Luxe sur C8 ce lundi 6 février. L'occasion pour l'artiste de 64 ans de se confier sur ses nouveaux projets, mais aussi sur l'origine de sa séparation avec l'auteure Stella Sulak, avec qui il est devenu le papa d'Éa (28 ans), d'Hélia (27 ans), de Selena (25 ans) et de Néokhan (15 ans).

"Ma notoriété devenait un problème pour mes enfants", a-t-il avoué, sans aucun filtre. "Quand vous êtes un enfant, et que vous commencez à grandir, et que vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'on vous parle, qu'on parle à votre père parce qu'il est célèbre, ça peut créer des...Voilà", a-t-il ajouté. "Peu le disent, ça !", a réagi Jordan de Luxe. "Et alors ça, ça peut briser un couple ?", a-t-il alors demandé au chanteur dans la foulée, afin de comprendre le lien entre ce problème et sa rupture avec la maman de ses enfants, qui était le sujet initial de la conversation.

Ça peut faire mal

"Non. Mais ça peut faire mal à un enfant d'avoir un père ou une mère célèbre, et d'avoir l'impression de ne pas exister en dehors de ses parents. Donc on s'est dit avec Stella qu'on va permettre aux enfants de grandir dans un pays où je ne suis pas aussi célèbre. Donc on est partis d'abord, ensemble, à Los Angeles, et moi je revenais ici (en France, ndlr) pour travailler...", a répondu le célèbre interprète d'On se retrouvera, avant que la suite de la séquence ne soit coupée au montage. Mais ses propos laissent supposer que la distance a pu jouer un rôle important dans cette séparation.

Depuis, Francis Lalanne a refait sa vie avec une certaine Alice, qui a 38 ans de moins que lui. "Je comprends que les différences d'âge peuvent choquer les gens mais personnellement, je ne sens pas de différence d'âge avec Alice. C'est une personne extrêmement cultivée. Elle est brillante, c'est une musicienne exceptionnelle, hors pair, bien au dessus de mon niveau à moi", a-t-il notamment expliqué en évoquant cette différence d'âge. A noter qu'à ses côtés, il est devenu papa pour la cinquième fois en 2019, d'une petite fille prénommée Léiah.