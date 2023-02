Francis Lalanne et sa compagne plus jeune de 38 ans : "On n'a pas besoin de produit pour fonctionner"

Il n'a peut-être plus 20 ans mais cela n'empêche pas Francis Lalanne d'avoir gardé la fougue de sa jeunesse. A 64 ans, l'artiste était l'invité de l'émission de Jordan de Luxe diffusée ce lundi 6 février sur C8. Nouveau spectacle, projets et vie personnelle, le chanteur s'est confié sur tous les pans de sa vie, même le plus intime. Il a évidemment évoqué son couple avec Alice, de 38 ans de moins que lui, grâce à qui il est devenu papa pour la cinquième fois en 2019, d'une petite fille prénommée Léiah.

Jordan de Luxe n'y est pas allé par quatre chemins au cours de son interview et a évidemment parlé de la différence d'âge et des problèmes qu'elle pouvait parfois engendrer au sein d'un couple. Francis Lalanne l'a vite rassuré : aucun souci n'est à déplorer sur le plan sexuel. "Tout fonctionne. Quand on regarde Alice, on n'a pas besoin de produits pour fonctionner" a-t-il lancé cash.

Grâce à Alice, violoncelliste talentueuse, Francis Lalanne a donné un second souffle à son existence, lui qui ne pensait pas remettre le nez dans les couches après sa séparation d'avec Stella, la mère de ses quatre premiers enfants (Éa, 28 ans, Hélia, 27 ans, Selena, 25 ans et Néokhan, 15 ans). Mais une nouvelle parentalité s'est vite révélée comme une évidence : "Je comprends que les différences d'âge puissent choquer les gens mais personnellement, je ne sens pas de différence d'âge avec Alice. C'est une personne extrêmement cultivée. Elle est brillante, c'est une musicienne exceptionnelle, hors pair, bien au dessus de mon niveau à moi."