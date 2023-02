Diaporama : Francis Lalanne et sa compagne plus jeune de 38 ans : "On n'a pas besoin de produit pour fonctionner"

2 / 17

A Nice, avec en "Guest Star", le chanteur, auteur-compositeur, militant, Francis Lalanne, c'est plus de 10000 personnes qui sont descendus dans les rues pour manifester contre le pass sanitaire et le vaccin obligatoire, le 8 août 2021. Une manifestation qui s'est déroulée sans heurts, malgré quelques moments de tension comme devant l'hôtel de ville où la foule a scandé : "Estrosi - Collabo"... 198 manifestations ont eu lieu en France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, validés jeudi par le Conseil constitutionnel réunissant plus de 270000 personnes. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage