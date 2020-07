Franck Dubosc, choqué : L'impressionnante chute de son fils à la plage

Actuellement en plein tournage, Franck Dubosc est loin de sa femme Danièle et de ses enfants (Raphaël, 10 ans et Milhan, 8 ans). Partis en vacances sans leur papa, les deux garçons ont apparemment décidé de tester les sports aquatiques sous le regard bienveillant de leur maman. Le 10 juillet 2020, l'acteur de 56 ans a partagé une vidéo de sa femme alors qu'elle filmait l'une des prouesses d'un de leurs fils à la plage. Sur ces images, on découvre l'un des enfants de Franck installé au bout d'un boudin flottant.

3, 2, 1...

Derrière lui, un homme se tient prêt à sauter sur le boudin pour faire sauter le garçon. "Allez !" crie le petit garçon, apparemment impatient de faire son plongeon. "Tu veux sauter haut ?" lui demande son ami, "Non" répond timidement le fils (tout de même prudent). "3, 2, 1..." l'homme saute et provoque un plongeon impressionnant du petit garçon qui fait un véritable vol plané de quelques mètres pour atterrir la tête la première dans l'eau. Choquée par la hauteur du saut que son fils vient de faire, on entend Danièle s'inquiéter pour son fils et stopper la vidéo.

Danièle a du avoir très très peur

"Quand je travaille pendant que ma femme "s'éclate" avec mes enfants..." écrit ironiquement Franck Dubosc accompagné du hashtag #toutvabien. Une vidéo qui a provoqué le rire de tous les followers de l'artiste, impressionnés devant ce saut digne de véritables cascades de films d'action. "J'adore le "Oh p***" On comprend qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Excellent" écrit l'un des fans, "Danièle a du avoir très très peur quand même. Mais la vidéo est très drôle." commente un autre follower, "Ça n'a pas l'air très profond, j'espère qu'il n'a rien" s'inquiète un internaute. Heureusement, plus de peur que de mal pour le fils de Franck qui pourra désormais se targuer d'être un véritable professionnel des plongeons.