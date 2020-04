Franck Dubosc : Rare et hilarante vidéo de son fils, spéciale confinement

On s'occupe comme on peut pendant le confinement, et si on peut divertir les enfants au passage, c'est toujours mieux. Franck Dubosc était en live la semaine dernière dans l'émission Show Must Go Home, organisée par Arthur durant le confinement. Il ne s'attendait déjà pas à voir débarquer ses fils Raphaël (10 ans) et Milhan (7 ans) en plein live.

Il semblerait que l'un de ses fils aime passer devant la caméra. Le dimanche 5 avril 2020, l'humoriste français a dévoilé une vidéo d'eux deux en train de faire la cuisine. Ensemble, ils ont élaboré un petit sketch. "Nous, on a monté un petit restaurant familial. Steak, frites et wok. Pour l'instant, on n'a pas trop de wok, mais ça, c'est à cause du confinement", commence Franck Dubosc. "Peut-être que c'est pas bon", répond le garçonnet, de dos, sans que l'on puisse distinguer s'il s'agit de Raphaël ou de Milhan. "Ouais, aussi", déplore son père, avant que la vidéo ne s'arrête.

Une séquence aussi hilarante que mignonne, pour Franck Dubosc et son fils qui ont filmé quelques vidéos du genre depuis le début du confinement. Cette période particulière est l'occasion pour le comique de 56 ans de passer plus de temps avec ses enfants, lui qui est souvent occupé par des tournages ou des spectacles. "Moi qui me plains toujours de ne pas les voir assez parce que je suis toujours loin, là, j'en profite (...) Eux, ils sont contents aussi parce qu'ils ont papa et maman rien que pour eux", confiait-il à Télé Loisirs en mars dernier.

Rappelons que Raphaël et Milhan sont issus du mariage entre Franck Dubosc et Danièle, son épouse depuis 2009.