Franck (L'amour est dans le pré) très peiné par l'issue de son aventure, il prend une grande décision

L'aventure L'amour est dans le pré aura décidément été pleine de rebondissements pour Franck. Des bons comme des mauvais. C'est malheureusement sur une mauvaise note que celle-ci s'est terminée dans l'épisode du lundi 1er novembre 2021. Et pour cause, le sylviculteur et maraîcher de 46 ans s'y retrouve seul. Après le départ de Cécile, Franck a dû faire face à celui d'Anne-Lise, de qui il s'était pourtant bien rapproché. Une manière pour lui d'oublier Cécile, sans grand succès... Et c'est ce qu'a fini par remarquer sa deuxième prétendante. C'est en larmes qu'elle lui a donc annoncé qu'elle préférait tout stopper.

Comme chaque semaine, Franck suit avec attention l'émission de M6, mais visionner ce dernier épisode l'a particulièrement affecté. Le lendemain sur Instagram, il a fait une annonce inattendue et quelque peu inquiétante : "Beaucoup de mal à encaisser les images d'hier soir... Je vais donc me retirer et ne plus partager pendant un certain temps. J'ai supprimé mon Facebook et hésite à fermer mon Instagram malgré le plaisir que j'ai de partager avec vous", a-t-il écrit.

En commentaires, Franck a reçu le soutien bienveillant de nombreux internautes, lesquels lui ont rappelé qu'il arrivait de se tromper en amour. Mais l'autre candidate Nathalie, issue de la saison 16, a laissé entendre que Franck serait surtout abattu par le montage du programme qui ne le met pas franchement en valeur. "Tu vois bien nous sommes tous passés à la casserole. Les montages de chacun de nous ont été faits pour le buzz de chacun", a-t-elle regretté.