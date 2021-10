Nathalie (L'amour est dans le pré) : Entre Bruno et Stéphane, son choix est fait !

Cela n'allait pas fort pour les prétendants de Nathalie. L'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans, venue de Loire-Atlantique, n'était pas du tout dans la séduction avec Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain, et Bruno (52 ans), qui travaille pour la SNCF. Les deux hommes se demandaient donc s'ils ne s'étaient pas trompés sur son compte.

Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 25 octobre, Nathalie ne souhaitait pas attendre Bruno afin de se mettre au travail le plus vite possible. Et elle n'a pas réellement apprécié que Stéphane, qui ne connaissait rien à la ferme, n'ait pas pris la peine de ramener des bottes. Même s'il n'a pas l'habitude, le prétendant était pourtant volontaire. "J'ai peur qu'il ne s'adapte pas à mon métier", a toutefois confié la charmante blonde, toujours très loin dans la séduction. "Je suis vraiment dans le doute", a pour sa part confié le rival de Bruno.

Inquiet, Stéphane est parti en rendez-vous avec Nathalie pour en savoir plus sur ses intentions. L'agricultrice lui a fait savoir que malgré son travail prenant, elle pouvait donner beaucoup en amour. Et pour une fois, elle s'est un peu ouverte en demandant à son prétendant ce qu'il attendait dans une relation ou s'il était prêt à déménager dans le cas où elle le choisissait. "Je veux quelqu'un qui soit fou amoureux et qui soit capable de faire n'importe quoi pour moi", a-t-elle lancé. Sans oublier de parler de ses craintes d'ouvrir une fois de plus son coeur à la mauvaise personne. C'est donc rassuré que Stéphane a fait son retour sur l'exploitation.

C'est ensuite en trio qu'ils ont fait une petite visite de la région. Mais Nathalie commençait à afficher sa préférence pour Stéphane. Elle s'est donc vite entretenue avec Bruno pour lui faire part de son choix.