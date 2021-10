Nathalie (L'amour est dans le pré) fermée avec ses prétendants : elle fait une triste révélation

Nathalie ne fait malheureusement pas l'unanimité auprès des téléspectateurs de M6, dans L'amour est dans le pré 2021. Son comportement avec ses prétendants Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain, et Bruno (52 ans), qui travaille pour la SNCF, ne plaît pas. Interrogée par Télé Poche, l'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans en a donc profité pour s'expliquer.

Aucune place à la séduction chez Nathalie. La charmante blonde est plus préoccupée par ses vaches que par ses prétendants. Inquiets, ces derniers craignent donc de s'être trompés. Pourtant, la candidate est très sincère dans sa démarche. C'est simplement qu'à cause de son passé, des blessures se sont ouvertes et qu'il est difficile de les panser. "Pudeur parce que pour m'ouvrir à quelqu'un, il faut d'abord que j'apprenne à le connaître. Prudente aussi parce qu'après être restée dix-huit ans avec un mari violent, je suis tombée sur un gentil... qui s'est révélé être un escroc. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux hommes", a-t-elle expliqué.

Et la suite de la diffusion de son portrait n'est pas venue arranger les choses. Comme elle l'avait déjà confié lors d'un entretien pour Actu.fr, des hommes l'ont harcelée après avoir découvert ses images. Et l'un deux est même venu "tambouriner à [sa] porte". De quoi l'effrayer. "Ca m'a mise dans une ambiance particulière. Et puis, les prétendants ne correspondaient pas à mes attentes. Mais j'ai trouvé Stéphane beau mec et Bruno rigolo", a-t-elle poursuivi. Elle a donc tenté sa chance.

Mais en visionnant les épisodes, Nathalie ne s'est pas doutée qu'elle avait "érigé de telles barrières" avec ses prétendants. Elle admet auprès de Télé Poche que quand on la drague, elle a un "mouvement de recul". Pourtant quand elle aime, elle est prête à tout donner. Il faudra patienter pour savoir si elle s'est complètement laissée aller avec Bruno ou Stéphane.

L'intégralité de l'interview est à découvrir dans le magazine Télé Poche du 18 octobre 2021.