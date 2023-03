Franck Ribéry partage une exquise photo avec sa fille Keltoum, elle a tellement grandi !

Si Franck Ribéry est une véritable star en France, il a pourtant passé la majeure partie de sa carrière à l'étranger. Après avoir explosé du côté de l'Olympique de Marseille, il a fait les beaux jours du Bayern Munich en Allemagne pendant de longues années, avant de s'offrir un dernier défi de taille en Italie. En octobre dernier, il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle, plongeant ses millions de fans dans une profonde tristesse. "Mon Papa, mon héros. J'ai demandé à maman de m'aider à t'écrire ces quelques lignes. Je suis trop triste de ne plus te voir à la tv car c'est grâce à toi que j'ai voulu devenir footballeur", a écrit son fils, Seïf-el-Islam au moment de l'annonce de son père.

À 39 ans, Franck Ribéry raccroche donc les crampons, mais il ne compte pas sortir du monde du football pour autant. Après avoir fait ses adieux aux supporters de l'US Salernitana, il est devenu adjoint de l'entraîneur de l'équipe. Une bonne manière pour apprendre le métier, mais cela signifie également que le natif de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ne va pas retrouver de si tôt sa famille et notamment sa femme, Wahiba, restée en Allemagne, du côté de Munich où le sportif et les siens ont leur habitude depuis près de 15 ans. Une absence forcément longue pour l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France, très proche de ses 5 enfants.

Une belle photo pour l'anniversaire de sa fille

Sa petite dernière, Keltoum (4 ans) fait la fierté de son père et de sa mère et Wahiba n'hésite pas à partager de jolies photos d'elle sur son compte Instagram. L'an dernier, lorsque la petite fille s'est déguisée en fée pour Mardi Gras, sa maman était aux anges, mais ce coup-ci, c'est Franck Ribéry qui a décidé de partager une photo de l'adorable blonde. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 8 millions d'abonnés, le Français a partagé un touchant cliché dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), sur lequel on peut le voir tenir Keltoum dans ses bras, visiblement le jour de son anniversaire. "L'amour", écrit simplement l'ancien joueur de l'équipe de France.

Un beau moment à deux pour Franck Ribéry et sa petite Keltoum !