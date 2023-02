Franck Ribéry : Sa femme Wahiba canon pour la Saint-Valentin, elle publie une photo glamour pour l'occasion

Merci pour tout

Pour rappel, le couple a toujours fait preuve d'une grande discrétion et ce malgré la forte notoriété qu'a l'ancien footballeur. Mais il y a quelques mois, lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite sportive, la mère de ses enfants s'était lâchée sur Instagram, en lui écrivant une magnifique déclaration d'amour.

"Mon amour, je voulais te dire ces quelques mots. Merci pour tout, merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir fait rire et pleurer. J'ai eu la chance d'être à tes côtés avant et pendant cette belle et merveilleuse carrière alors je ne peux qu'être émue. Émue que tu raccroches tes crampons, émue de ne plus pouvoir refaire nos débriefing à chaque fin de matchs. Nous sommes très fiers de toi nous t'aimons et nous te remercions pour tout ces merveilleux souvenirs de vies à tes côtés et espérons qu'il y en aura encore", avait-elle déclaré. Un message qui a dû beaucoup toucher son mari.