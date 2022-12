Franck Ribéry mal en point : photo à l'hôpital, sa femme Wahiba lui apporte un adorable soutien

Après avoir mis un terme à son immense carrière de footballeur en octobre dernier à cause d'une douleur trop importante causée par ses genoux, Franck Ribéry a partagé une photo peu rassurante ce mercredi 21 décembre sur son compte Instagram. On l'aperçoit notamment allongé sur un lit d'hôpital, avec sa jambe gauche surélevée et immobilisée dans un impressionnant bandage. "El Hamdoulillah", a-t-il légendé, lui qui pour rappel se s'est converti à l'islam en février 2006, prenant ainsi le nom islamique de Bilal Yusuf Mohammed.

Dans l'espace réservé aux commentaires, il a reçu beaucoup de soutien, et notamment celui de sa femme Wahiba, avec qui il est marié depuis 2002 et l'heureux papa de Hiziya, Shahinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum. Celle qu'il l'avait déjà soutenu à l'annonce de sa retraite sportive, lui a envoyé un emoji coeur rouge, tout comme ses anciens coéquipiers Patrice Evra (avec l'équipe de France) et Jérôme Boateng (avec le Bayern Munich).