Franck Ribéry : La rentrée a sonné pour sa fille Keltoum, adorable en parfaite petite écolière

Le mois de septembre rime souvent avec la rentrée des classes pour les enfants et pour Franck Ribéry et sa famille, ce fut un moment chargé d'émotions. L'ancienne star des Bleus vit loin des siens depuis plusieurs années maintenant et son départ d'Allemagne après un brillant passage au Bayern Munich. Il a décidé de poursuivre sa carrière plus au sud, en Italie et après un passage réussi du côté de Florence, il évolue depuis deux saisons à la Salernitana. À 39 ans, l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane chez les Bleus vit éloigné de sa famille, restée à Munich, mais il ne rate pas grand-chose puisque grâce aux réseaux sociaux, il peut suivre leurs aventures.

Et c'est peu dire que la vie de la famille Ribéry est mouvementée. En même temps, avec 5 enfants, il n'y a pas vraiment l'occasion de s'ennuyer. Si ses garçons Seïf-el-Islam et Mohammed ont bien grandi et semblent vouloir suivre les pas de leur père en devenant footballeur à leur tour, sa petite Keltoum est devenue une adorable petite fille. Seulement âgée de 3 ans, la jolie blonde aux yeux bleus fait la fierté de sa mère, qui n'hésite pas à publier des photos d'elle sur son compte Instagram et notamment dans sa story.

Keltoum en robe à fleurs et avec des couettes pour la rentrée

Suivie par plus de 165 000 abonnés, Wahiba Ribéry se montre active et elle aime bien partager des moments de vie avec ses fans. Il y a quelques jours, c'était l'heure de la rentrée pour la petite Keltoum et pour l'occasion, sa maman a tenu à immortaliser l'instant en prenant en photo sa fille. Sur le cliché, on peut voit Keltoum, toute prête pour son premier jour à l'école, comme le précise la femme de Franck Ribéry sur la photo. Visiblement heureuse de cette grande première, la jeune fille est adorable avec ses petites couettes, sa belle robe à fleurs et son sac à dos coloré (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Une belle rentrée pour la petite Keltoum, qui a connu son premier jour d'école et qui continue de faire la fierté de ses parents !