Franck Ribéry : Son fils Mohammed a bien grandi, grosse fête pour ses 7 ans

Voilà un évènement qui va peut-être permettre à Franck Ribéry de retrouver un peu de sérénité après un week-end assez mouvementé. Pris dans un échauffourée avec son club de la Salernitana, le Français de 39 ans a complètement perdu ses nerfs en empoignant un adversaire et en le jetant au sol. Résultat, un carton rouge et un match de suspension, alors qu'il était remplaçant pendant ce match ! Un épisode qui a dû bien l'énerver, mais si tout n'est pas rose sportivement, le grand copain de Karim Benzema sait qu'il peut compter sur ses proches pour lui remonter le moral.

Marié à Wahiba depuis 2004, Franck Ribéry est un homme amoureux et un papa heureux avec ses cinq enfants. Active sur les réseaux sociaux, Wahiba aime bien poster des photos de ses enfants et notamment de son adorable petite Keltoum, toujours aussi mignonne. Mais hier, toute la famille n'avait d'yeux que pour Mohammed, puisque le fils du footballeur fêtait ses 7 ans ! Pour l'occasion, la famille avait mis les petits plats dans les grands en offrant au jeune garçon une fête digne de ce nom. Sur la table, friandises et bonbons à gogo, sodas et ballons gonflables et une montagne de cadeaux, comme l'a montré sa mère sur son compte Instagram.

Le gâteau à l'effigie d'une série très populaire

Le petit Mohammed a été particulièrement gâté par ses parents et le gâteau d'anniversaire y est pour beaucoup. Probablement fan de la série à succès de Netflix, Squid Game, le mignon petit brun a eu droit à un énorme gâteau à l'effigie de la série coréenne. Suivie par plus de 169 000 abonnés sur Instagram, Wahiba Ribéry a ajouté en commentaire "7 ans FILS", sur une publication qui compte déjà plus de 2 800 likes. Restée en Allemagne où la famille vit depuis de nombreuses années maintenant, la femme de Franck Ribéry semble très épanouie, même si on imagine que l'éloignement avec son mari doit lui peser. Ce dernier a d'ailleurs commenté la publication avec trois emojis les yeux en forme de coeur.