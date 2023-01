Franck Ribéry : Son fils Seïf-El-Islam (9 ans) s'éclate aux Maldives, plage de sable fin et eau turquoise au programme

Les enfants de Franck Ribéry ont définitivement la belle vie ! L'ancienne star du football, qui a annoncé la fin de sa carrière il y a quelques mois maintenant, a vécu ces dernières années éloignées des siens, puisqu'il a décidé de tenter une dernière expérience en Italie. Un challenge intéressant pour le joueur de 39 ans, mais pour lequel sa femme Wahiba et ses enfants ne l'ont pas suivi, eux qui ont décidé de rester vivre à Munich, en Allemagne, où la famille a ses habitudes depuis de longues années maintenant. Une famille très soudée et qui va pouvoir se retrouver avec la retraite du footballeur, mais cela ne va pas empêcher ses enfants de partir très loin de temps en temps.

Il y a quelques semaines, c'est sa fille Hiziya qui a dévoilé les premières photos des vacances de rêve de la famille Ribéry aux Maldives, cet ensemble d'îles situé dans l'océan indien et qui possède des lieux paradisiaques. Les photos de la jeune fille étaient sublimes, mais celle de son petit frère Seïf-El-Islam ne sont pas mal non plus ! Actif sur son compte Instagram (qui est géré par sa mère Wahiba), le jeune garçon de 9 ans a publié le 15 janvier une série de photos et on peut dire qu'il a parfaitement su profiter de l'expérience.

Un décor de rêve pour les vacances

Dans son maillot de bain, le petit brun s'amuse sur une plage de sable fin, avant de faire un tour dans l'eau bleu turquoise. Il ajoute simplement le hashtag "Maldives", ainsi que le drapeau du pays en commentaire. Un beau moment qui a visiblement plu à sa mère, qui a commenté la publication en écrivant "Mon enfant" en arabe. L'ancien coéquipier de Franck Ribéry et star du Real Madrid David Alaba a également commenté la publication.