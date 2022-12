Franck Ribéry : Sa fille Hiziya s'offre des vacances de rêve aux Maldives

Il y a plusieurs écoles pour les fêtes de fin d'année. Certains, à l'image de Paul Pogba, décident d'affronter le froid en se rendant dans des stations de ski en famille tandis que d'autres préfèrent partir dans des endroits plus exotiques. C'est notamment le cas de la fille de Franck Ribéry, Hiziya, qui s'est envolée en direction des Maldives il y a quelques jours de cela. La jeune fille est très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 310 000 abonnés, et elle a publié plusieurs photos de son voyage de rêve. Il y a 4 jours de cela, elle a partagé des clichés d'elle dans un hamac, toujours en prenant attention à ne pas dévoiler son visage, elle qui est encore mineure.

Plus récemment, elle a posté des photos d'elle le long de la plage et le cadre est tout bonnement sublime. Sable fin et eau turquoise, la fille de Franck Ribéry est au top pour la fin d'année 2022. "Peace", écrit-elle simplement en commentaire de ses photos avec un emoji palmier, preuve que tout va pour le mieux pour la jeune fille et qu'elle passe des vacances de rêve. Le programme a l'air plutôt simple pour cette dernière, qui semble passer beaucoup de temps à la plage. Il y a encore quelques heures, elle a partagé des photos au moment du coucher de soleil et les clichés sont magnifiques. Les pieds dans l'eau, elle se balade avec une vue à couper le souffle sur l'océan.