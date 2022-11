Jérôme Boateng et la mort tragique de son ex Kasia Lenhardt, de nouvelles révélations troublantes...

C'est une journée d'anniversaire très particulière qu'est en train de vivre Jérôme Boateng aujourd'hui. Le footballeur allemand fête ses 34 ans, mais il y a peu de chances qu'il célèbre vraiment la nouvelle tant les dernières semaines ont été compliquées pour lui. Si sur le terrain les choses s'améliorent puisqu'il a retrouvé une place de titulaire depuis l'arrivée récente de Laurent Blanc à Lyon, en dehors il vient de vivre des journées compliquées. Il a dû se rendre à Munich, en Allemagne, pour assister au procès en appel pour violences conjugales que lui a intenté son ancienne compagne pour des faits qui remontent à des vacances dans les Caraïbes en 2018.

Le tribunal de grande instance de Munich a condamné le joueur à une amende de 1,2 million d'euros, mais sans peine de prison. Jérôme Boateng a quitté les lieux sans aucun commentaire, mais on imagine qu'il n'était pas spécialement heureux de l'issue du procès. Surtout qu'une autre affaire particulièrement sinistre a ressurgi il y a quelques semaines le concernant. Les médias allemands Correctiv et Süddeutsche Zeitung sont revenus sur le suicide de son ancienne compagne, Kasia Lenhardt et certains éléments de l'enquête évoquent la relation compliquée entre le champion du monde allemand et le mannequin polonais qui s'est donné la mort à seulement 25 ans.

Un contrat de confidentialité au centre de l'affaire ?

D'après des documents obtenus par nos confrères, la jeune femme se serait confiée auprès de sa mère, deux semaines avant son suicide en février 2021. Kasia Lenhardt aurait signé un contrat de confidentialité sous la pression du joueur, l'obligeant à "garder un silence absolu" concernant leur relation. Elle devait également effacer tous les éléments matériels et numériques en lien avec leur histoire. D'après nos confrères, une violente dispute aurait opposé les deux anciens amants sur ce sujet, le mannequin ne souhaitant pas signer ce contrat. Jérôme Boateng aurait alors frappé la jeune femme au visage avant qu'elle ne finisse par signer les documents.

Les proches de Kasia Lenhardt ont indiqué qu'elle se sentait menacée de mort peu avant son suicide, selon les informations des médias allemands. Cette dernière ayant signé ce contrat de confidentialité, elle ne pouvait donc pas répondre à l'interview faite par le footballeur le 2 février 2021 dans laquelle il l'accuse de chantage et révèle qu'elle a des problèmes d'alcool. Des accusations réfutées par l'avocat de la famille Lenhardt.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Munich et pour l'heure, le joueur comme ses avocats n'ont fait aucun commentaire sur cette affaire.