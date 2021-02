Jérôme Boateng (Bayern Munich) : Son ex Kasia Lenhardt retrouvée morte juste après leur rupture

Cette tragédie réveille les récents souvenirs d'une rupture douloureuse entre la défunte et Jérôme Boateng. Le défenseur allemand l'a officialisée le 2 février dernier, près d'un mois après un grave accident de voiture que Kasia a eu avec la voiture de son ex-compagnon. La jolie brune avait passé un éthylotest, qui avait permis de déceler de l'alcool dans son sang.

Dans une interview accordée au magazine allemand Bild, Jérôme Boateng avait ensuite révélé que Kasia l'avait fait chanter pour qu'il reste en couple avec elle. "Kasia est devenue ma petite amie en brisant ma relation avec mon ex-compagne Rebecca et ma famille, et en me faisant chanter. J'ai donc décidé de rester avec Kasia et d'essayer que notre relation fonctionne. Nous l'avons officialisée à cause de la pression que Kasia m'a mise... Pendant la relation, Kasia a souvent menacé de me détruire. Elle menaçait de ruiner ma carrière et même d'essayer de me faire perdre mes enfants. Elle disait qu'elle le ferait en m'accusant que je la frappais. Elle savait que la mère que mes enfants m'avait accusé de la même chose et que nous aurions un procès. Kasia a contacté la mère de mes enfants et dit qu'elle l'aiderait au tribunal. Tout pour me détruire", avait confié le champion du monde.

Avant sa mort, Kasia Lenhardt avait promis qu'elle se battrait pour rétablir la vérité sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, Jérôme Boateng et le Bayern Munich sont aux Émirats pour la Coupe du monde des clubs. Les Bavarois se sont imposés en demi-finale face aux Égyptiens d'Al-Haly ce même mardi 9 février 2021. Ils affronteront le club mexicain Tigres UANL, où évolue le Français André-Pierre Gignac, en finale jeudi 11 février.