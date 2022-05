Patrice Evra célèbre l'anniversaire de son adorable fils Lilas avec une vidéo hilarante

Patrice Evra est un homme heureux qui résume sa façon de voir la vie dans un slogan qu'il répète depuis des années et qui est devenu sa marque de fabrique : "I love this game !". Une façon pour l'ancienne star de Manchester United et de l'équipe de France de dire que la vie est un jeu et qu'il est avant tout là pour s'amuser. Depuis plusieurs mois, l'ancien sportif de 40 ans fait la tournée des médias pour promouvoir son autobiographie, qu'il a bien évidemment nommée I love this game. Un livre dans lequel il parle de son enfance et notamment des agressions sexuelles dont il a été victime à 13 ans. Il parle également de sa jeunesse, pas toujours aisée, mais heureuse.

Depuis l'arrêt de sa carrière, Patrice Evra enchaîne les projets, mais il a tout de même trouvé le temps d'avoir un enfant avec sa dernière compagne, Margaux Alexandra. Le 3 mai 2021, le petit Lilas venait au monde, pour le plus grand bonheur de ses parents et un an plus tard, le petit brun aux cheveux bouclés a fêté son anniversaire ! Une date symbolique pour l'ancien coéquipier de Thierry Henry et Franck Ribéry chez les Bleus. Pour marquer le coup, il a publié une adorable vidéo sur son compte Instagram, pour le plus grand plaisir de ses fans. Suivi par plus de 9,5 millions d'abonnés, l'ancien défenseur gauche a mis en ligne une publication sur laquelle on peut voir son fils s'amuser comme un petit fou !

Merci Margaux Alexandra de m'avoir donné cet ange, je suis si reconnaissant

"Joyeux anniversaire Lilas 1 an déjà. Merci Margaux Alexandra de m'avoir donné cet ange, je suis si reconnaissant. C'est vraiment le fruit de notre amour, tu es une maman incroyable et je suis fier de vous deux", ajoute en commentaire Patrice Evra. Sur la vidéo, on peut voir le petit Lilas se tenir à côté de sa mère, dans une jolie piscine à boules. Tout heureux, il s'amuse à balancer les boules hors de la piscine, ce qui le fait énormément rire, tout comme sa maman !