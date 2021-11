Patrice Evra fait encore une blague complètement loufoque...

C'est l'un des footballeurs français les plus suivis sur les réseaux sociaux et pourtant, cela fait un moment qu'il n'a pas évolué pour un grand club. À 40 ans, Patrice Evra est toujours aussi actif sur Instagram, où il est suivi par 8,6 millions d'abonnés qu'il abreuve quotidiennement de photos et vidéos de sa vie. Ancienne gloire de Manchester United où il a passé plus de huit saisons, l'ancien joueur de l'équipe de France est très apprécié par les fans anglais. Alors qu'il s'apprête à sortir son autobiographie I love this game, l'ancien sportif est en tournée promotionnelle dans toute l'Angleterre et il est actuellement dans la ville où il s'est fait connaître.

Dans une vidéo qu'il vient tout juste de poster sur son compte Instagram, Patrice Evra se trouve en plein milieu du stade mythique de Manchester United, Old Trafford. Le théâtre des rêves, comme on le surnomme, a été sa maison pendant plusieurs années et on sent qu'il s'y sent bien. Ravi d'être là, le père de trois enfants est d'humeur blagueuse, comme souvent. "Les gars, vous ne m'avez jamais cru quand je vous disais que je mangeais la pelouse", raconte-t-il à la caméra avant de se baisser pour récolter quelques brins d'herbes. "Voilà la preuve", enchaîne le Français, avant de mettre la poignée de gazon dans sa bouche pour l'avaler !

"Elle a un goût d'ail, mais ça va", plaisante Patrice Evra, visiblement un peu déçu. "Avant, elle avait meilleur goût et je ne suis pas vegan", assure-t-il, avant de balancer son célèbre "I love this game", suivi d'un rire légèrement forcé. Une vidéo qui a bien plu à ses abonnés puisqu'elle a déjà été liké plus de 80 000 fois en seulement quelques heures.