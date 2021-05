Patrice Evra papa pour la 3e fois : fier, il salue le courage de sa fiancée Margaux

Patrice Evra est papa pour la troisième fois ! Sa fiancée Margaux Alexandra a donné naissance à un petit garçon le 3 mai 2021. Prénommé Lilas Latyr Evra, le nourrisson fait déjà le bonheur de ses parents, qui ont partagé plusieurs photos sur Instagram. Très heureux, l'ex-défenseur de l'équipe de France, de Manchester United et de l'Olympique de Marseille a publié un tendre cliché avec son fils en plein moment de peau-à-peau le 7 mai 2021.

Aux anges, le sportif de 39 ans a tenu à féliciter sa fiancée pour sa force pendant l'accouchement. Sur Instagram, il lui a écrit une magnifique déclaration d'amour afin de la remercier d'avoir donné naissance à leur enfant avec tant de courage. "Je ne peux pas décrire à quel point je suis chanceux, béni et fier de toi @margauxalexandra. La force dont tu as fait preuve pendant ton accouchement était juste exceptionnelle, tu étais puissante non pas parce que tu n'avais pas peur mais parce que tu as continué si fort malgré ta peur. Tu es mon roc mon univers mon tout."