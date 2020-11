Patrice Evra, divorcé et fiancé : le footballeur va se remarier avec une bombe

Patrice Evra est-il toujours marié, divorcé, célibataire ou à nouveau en couple ? Il a répondu aux questions des curieux en adressant une magnifique déclaration à sa fiancée. L'ancien footballeur, séparé de la mère de ses enfants, a retrouvé l'amour et va se remarier.

L'heureuse élue s'appelle Margaux Alexandra ! Elle exerce la profession de mannequin et sort avec Patrice Evra depuis plus d'un an. L'ex-défenseur de l'équipe de France, de Manchester United et de la Juventus Turin a officialisé leurs fiançailles en postant une photo de sa chérie sur Instagram. Margaux y montre sa superbe bague, discrète et symbole d'un coup de foudre que Patrice Evra décrit en détails dans la légende de sa publication.

"Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, je veux dire [plus d'un an] que tu as volé mon coeur (...) la deuxième fois que nous nous sommes vus, je t'ai dit que tu seras ma femme pour le restant de mes jours, écrit @patrice.evra. Maintenant, je ne peux pas vivre sans toi, tu me manques même quand tu es à côté de moi ! J'étais fou quand je t'ai demandé en mariage trois mois après notre première rencontre... Je souhaite à tous les hommes d'aimer leurs femmes comme je t'aime (...) C'est juste génial, je ne peux pas le décrire, tu es mon univers, mon âme, ma paix, tu me fais réaliser qu'être doux est une force et pas une faiblesse (...) Je me sens plus en sécurité quand tu me tiens la main (...) Le bonheur est un choix ! Je te choisis pour le reste de ma vie, mon petit champignon".

En commentaire, Patrice a reçu les félicitations de ses amis et ex-partenaires Karim Benzema et Rio Ferdinand.