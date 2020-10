Patrice Evra : "On reçoit des cartons remplis de caca", révélations choc sur l'équipe de France

'Didier reprend tes singes et dégage en Afrique'

"'Didier [Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, NDLR] reprend tes singes et dégage en Afrique, barre-toi avec tes singes et tes gorilles'. On les cache pour ne pas que les joueurs les voient mais j'en ai vu. On reçoit même des cartons remplis de caca", poursuit "Tonton Pat". L'ancien défenseur des Bleus, de Manchester United et de l'Olympique de Marseille donne un autre exemple : les visites du président de la République à Clairefontaine.

"Quand on mange, on a des places attribuées, on a l'habitude de se mettre à côté de ce gars car on a de bonnes relations etc. À chaque fois que le président venait ou des hommes politiques, là tout changeait. J'étais assis là et d'un seul coup j'étais au bout de la table. Là où normalement, il y avait Mamadou Sakho ou Bacary Sagna, beaucoup de sombritude [en référence à leur teint foncé, NDLR], il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu, explique Patrice Evra. On le savait, c'était les règles du jeu, on est en France, on n'est pas chez nous. Mais quand il y avait une photo du président, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny plutôt qu'un Mamadou Sakho ou un Bacary Sagna."

La publication de Patrice Evra a été commentée par d'anciens internationaux comme Florent Malouda (vice-champion du monde 2006), Olivier Dacourt et Franck Ribéry. "Ha la viande halal ça aussi c'était un grand problème", a écrit la légende du Bayern Munich et actuel capitaine de la Fiorentina.