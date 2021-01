Patrice Evra, bientôt un 3e enfant : sa fiancée Margaux Alexandra est enceinte

Paris Match en dit un peu plus sur la grossesse de Margaux Alexandra. Le site de l'hebdomadaire explique que le mannequin attend un petit garçon, dont la naissance devrait survenir au mois d'avril. "Nous sommes vraiment ravis des perspectives qui s'ouvrent en 2021, surtout avec l'arrivée de notre petit prince. Nous avons hâte de découvrir son visage, sa personnalité et de voir à quoi il va ressembler... s'il sera plus comme moi ou comme Margaux !", a confié Patrice Evra à Paris Match.

"Tout notre entourage est heureux et nous soutient, complète la future maman. Je ne crois pas que nos familles aient été surprises, car elles savaient que nous étions tous les deux très "famille", c'est donc une étape naturelle pour Patrice et moi. Et bien entendu le fruit de notre amour J'espère que notre fils ressemblera beaucoup à son papa !", a ajouté sa fiancée.

Ce petit garçon sera le troisième enfant de Patrice Evra. L'ex-capitaine des Red Devils (surnom de l'équipe de Manchester United) est déjà papa de Lenny et Maona (15 ans et 8 ans), nés de son union avec Sandra Evra.