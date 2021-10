Patrice Evra fait une blague très douteuse à sa fiancée, gros malaise

Malgré l'arrêt de sa carrière professionnelle l'an dernier, Patrice Evra garde la forme ! L'ancien joueur de Manchester United et pilier de l'équipe de France pendant plus de dix ans a fini par raccrocher les crampons en juillet 2019 après être notamment passé par l'Olympique de Marseille avant de se faire virer suite à un problème de comportement. Devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, l'ancien footballeur de 40 ans est très suivi sur Instagram où il compte 8,6 millions d'abonnés.

Divorcé de son ex femme Sandra et fiancé à la belle et jeune Margaux Alexandra, l'ancien Bleu vient tout juste d'être papa pour la troisième fois et visiblement la paternité lui donne des idées plutôt farfelues. Dans une vidéo postée jeudi 21 octobre, l'ancien coéquipier de Thierry Henry a décidé de faire une blague d'un genre très particulier à sa compagne. Au début de la vidéo, il demande à la mère de son fils de venir rapidement le rejoindre dans les toilettes. "Vite chérie, viens voir mon caca ! Sérieusement, j'ai peur, je t'ai dit hier qu'on n'aurait pas dû aller dans ce restaurant", crie-t-il en direction de la belle blonde.

Elle finit par s'approcher avant de regarder dans la cuvette des toilettes où l'ancien international a déposé des feuilles ! Même si la blague ne semble pas franchement faire rire Margaux Alexandra, Patrice Evra est hilare et paraît tout fier de la blague qu'il vient de lui faire. Il finit par expliquer devant la caméra que lui est sa femme se sont rendus dans un restaurant vegan, apparemment très apprécié par Novak Djokovic, ce qui a inspiré l'ancien sportif pour ce petit canular. "Margaux et moi avons eu une expérience incroyable hier soir dans un de nos restaurants préférés, mais regardez le résultat", écrit-il en commentaire de sa vidéo. Pas très réceptive à sa blague, sa fiancée repart... Le malaise est palpable, on ne comprend vraiment pas pourquoi !