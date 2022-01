Patrice Évra, ses propos controversés sur la Covid-19 : "Pour moi ce n'est pas un hasard"

En ce moment on le voit partout, à la télévision, à la radio ou sur Internet, Patrice Évra fait son grand come-back en France après de nombreuses années en Angleterre. Venu présenter son autobiographie I Love This Game, l'ancien international tricolore a évoqué plusieurs sujets ces derniers jours. S'il est évidemment revenu sur les agressions sexuelles qu'il a subi lorsqu'il était adolescent, il s'est également étendu sur sa relation compliquée avec la banlieue, lui qui a grandi aux Ulis (Essonne). Mais ce n'est pas les seuls sujets sur lesquels il s'est exprimé.

Invité hier matin de l'émission de Bruce Toussaint sur BFMTV, Patrice Évra a donné son avis sur la crise sanitaire que nous traversons tous actuellement et visiblement il a un avis bien tranché sur la question. "Le vaccin ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut laisser le droit aux personnes de faire ce qu'elles veulent. Personne ne sait d'où vient le Covid", lance-t-il au journaliste, qui lui demande alors de préciser le fond de sa pensée concernant l'origine du virus : "Pour moi, ce n'est pas un hasard. Je ne vais pas dire que c'était programmé, mais Bill Gates en parlait en 2013".

C'est politique. Parce que quand tu veux diriger des personnes et gouverner, c'est avec la peur

Des propos qui pourraient se rapprocher de certaines thèses complotistes partagées sur les réseaux sociaux. S'il assure que le covid ne lui "fait pas peur", Patrice Évra commence à être légèrement agacé par l'omniprésence du virus dans les débats actuels. "On parle beaucoup trop de ça ! Mais même quand tu as un accident de voiture, on dira que tu es mort parce que t'as eu le Covid", ironise-t-il. Mais tout ceci servirait un dessein bien plus large d'après lui : "Pour moi, c'est politique. Parce que quand tu veux diriger des personnes et gouverner, c'est avec la peur. Voilà".