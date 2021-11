Patrice Evra s'effondre en évoquant sa jeunesse dans la pauvreté extrême

Patrice Evra est un grand blagueur, mais derrière cette image qu'il renvoie la plupart du temps se cache un homme sensible qui a longtemps enfoui de terribles secrets. Si aujourd'hui il mène la belle vie avec sa compagne Margaux Alexandra, à qui il n'hésite pas à faire des blagues pour le moins douteuses, le joueur de Manchester United a connu des moments très difficiles. Aujourd'hui à la retraite, il était l'invité d'un podcast très populaire en Angleterre.

L'occasion pour l'ancien footballeur de 40 ans d'évoquer la sortie de son autobiographie, I love this game, mais également de s'ouvrir sur sa jeunesse et certains moments forts de sa carrière. Né à Dakar, le jeune Patrice arrive en Europe encore bébé, d'abord à Bruxelles, puis en région parisienne, où il évolue au sein d'une famille très nombreuse. "Grandit dans une famille de 24 frères et soeurs, avec seulement une poitrine de poulet pour tenir trois jours. En grandissant dans la rue, tu dois survivre", se souvient-il, les yeux remplis d'émotions en évoquant cette jeunesse très précaire.

J'ai appelé ma mère et je lui ai dit 'Maman, je suis au paradis'

Après avoir tenté sa chance dans des centres de formation en France, Patrice Evra signe finalement du côté de l'Italie où il intègre le SC Marsala, l'occasion pour lui de changer de vie. "Je suis descendu pour retrouver l'équipe et j'ai vu tous les joueurs assis à table et les gens venir pour leur servir de la nourriture. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit 'Maman, je suis au paradis'", se remémore l'ancien partenaire de Thierry Henry en Bleu. Un souvenir gravé à jamais dans la mémoire d'Evra, qui malgré ses nombreuses réussites sportives, continue de chérir ce moment. "Quand les gens me demandent quel est mon meilleur souvenir du temps où je jouais au football, c'était ça mon meilleur souvenir, pas de gagner la Ligue des champions, c'est quand j'avais 17 ans, ce gamin... juste en train de manger", conclut-il les larmes aux yeux et la voix tremblotante.