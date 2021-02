Franck Sémonin cash sur le cancer, maladie qu'il connaît bien : "Les hommes sont des lâches..." (EXCLU)

Dans Section de recherches, dont la nouvelle saison est diffusée sur TF1 depuis le 28 janvier 2021, Franck Sémonin incarne le lieutenant Martin Bernier. Et lorsqu'il ne donne pas la réplique à Xavier Deluc et Fabienne Carat, nouvelle recrue de la série, le comédien de 48 ans oeuvre pour le dépistage du cancer. Il faut dire que c'est une cause qui lui tient particulièrement à coeur...

En 2020, Franck Sémonin a participé à la première saison de Stars à nu (dont la deuxième édition sera diffusée dès vendredi 5 février 2021, sur TF1). Avec ses camarades, il a proposé un strip-tease dans le but de sensibiliser les téléspectateurs aux cancer de la prostate et des testicules, maladies qui ont touché son père ainsi que son grand-père. Pour Purepeople.com, l'acteur se livre sur cette expérience.

"Mon grand-père a eu une ablation de la prostate avec tout ce qui va avec : les fuites urinaires, les problèmes d'érection. C'est justement à la suite de ça que mon père a fait un dépistage. Ils lui ont supprimé la partie touchée, il n'a pas eu de problème ni mécanique rien. Aujourd'hui tout va bien, lâche-t-il, soulagé. Il n'a eu aucune complication, il se fait toujours dépister, rien à signaler. Et je crois qu'on n'a même pas reparlé de l'émission après coup. C'était naturel, il n'y a pas eu besoin de revenir sur le sujet. Il m'avait félicité de l'avoir fait, mais c'était normal de se servir d'une position, d'une notoriété pour faire passer des messages."

Franck Sémonin : "Les hommes sont des lâches et des trouillards"

D'ailleurs, son père n'a pas été le seul à être touché par le discours de l'acteur. En effet, Franck Sémonin se félicite d'avoir, grâce à son témoignage dans Stars à nu, pu pousser certains téléspectateurs à se faire dépister. "J'ai eu plein de retours. De manière très surprenante, j'ai eu environ 30% de messages d'hommes de moins de 50 ans. Le reste, ce sont des femmes qui me disent qu'elles vont, grâce à mon témoignage, prendre rendez-vous pour leur mari, raconte le comédien, heureux en amour avec sa femme Hélène. C'est très important comme démarche. Finalement les hommes sont des lâches et des trouillards, le courage est chez la femme. Elles maternent les hommes depuis qu'ils sont petits."

Grâce à son expérience, ou plutôt celles de son père et de son grand-père, Franck Sémonin est ravi d'avoir encouragé au dépistage. Une belle victoire...

