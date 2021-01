Franck Sémonin : "Avec ma femme on s'engueule et on finit sur l'oreiller" (EXCLU)

Depuis 2013, Franck Sémonin incarne le lieutenant Lucas Auriol dans Section de recherches, sur TF1. Et en 2021, il rempile pour une nouvelle saison aux côtés de Xavier Deluc et Fabienne Carat, nouvelle recrue de la série. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, Franck Sémonin se livre sur son personnage, les coulisses des tournages ou encore son épouse Hélène, mère de ses trois enfants Théo, Gabin et Ariel.

Que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle saison 14 ?

Il va se passer une tragédie pour Lucas qui va perdre un être cher. Il va y avoir aussi l'arrivée du commandant Jeanne Lorieux, jouée par Fabienne Carat. Lucas ne va pas trop s'entendre avec elle. Il y a des tensions... Et on en saura plus dans le cross-over avec Alice Nevers.

Comment le tournage s'est-il passé avec Fabienne Carat ?

On a joué ensemble dans Plus belle la vie en 2013 puis elle est venue comme guest dans Section de Recherches il y a quelques années. Ce qui explique son retour, c'est assez cohérent. Donc on s'est retrouvé comme si on ne s'était jamais quitté ! On s'est sauté dessus comme si c'était hier. On était très intime dans Plus belle la vie, on passait beaucoup de temps ensemble donc ce n'était que du bonheur.

À quoi ressemble une journée de tournage ?

Je me lève à 5h30 ou 6h du matin, ça dépend du lieu de tournage. Je fais entre une demi-heure et une heure de route en moto et c'est un vrai plaisir. J'ai la chance de voir le soleil se lever, c'est magnifique. Je pense aux téléspectateurs qui sont dans la ligne 13 à Paris le matin... Si je peux apporter un peu de douceur, je le fais. Ensuite j'arrive sur place, j'ai 30 minutes pour me raser, me coiffer et m'habiller en Lucas. On tourne en gros de 8h à 18h, 19h. Je profite du coucher du soleil puis je rentre retrouver ma femme et mes enfants. C'est la journée de Monsieur tout-le-monde. Même si je suis conscient d'être extrêmement privilégié. Je n'en abuse pas mais j'en profite un max.

Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de la série ?

Je n'en ai aucune idée ! Probablement les intrigues initialement. On n'est pas en train de parler de détention d'armes, de terrorisme, de drogue ni de prostitution. On est que sur du fait divers, ce sont des histoires qui peuvent arriver à n'importe qui. Il y a aussi le renouvellement des guests, cette année il y a Fabienne Carat et Mélanie Maudran, ce n'est pas rien. Après il y a encore beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il n'y a pas de recette secrète, sinon tout le monde aurait du succès !

Xavier Deluc avait confié que le tournage était intense, qu'en pensez-vous ?

Moi je pense qu'on aurait mieux fait de passer de 14 à 16 épisodes. N'en faire que 8 cette saison a été un choix de programmation de la production. J'ai faim, j'aime mon métier. Après c'est sûr qu'il aurait fallu doubler les équipes en terme d'écriture. Mais j'aurais préféré en faire plus.



Comment avez-vous géré avec votre femme et vos enfants ?

Ma femme ne travaille pas. Quand je suis arrivé sur Section de recherches, elle était enceinte d'Ariel, notre troisième petit garçon. Et elle a choisi à ce moment-là de s'occuper des enfants, elle ne voulait pas passer à côté de ces moments précieux. Un peu à l'ancienne, de manière préhistorique, je vais chasser et elle cueille et s'occupe de la maison.

Vous reconnaissez-vous en Lucas ?

Complètement ! Au théâtre, dans un film ou en guest dans une série, on peut construire un personnage. Mais quand on joue un personnage pendant des années, on vient avec ce qu'on est. Après bien sûr on place les curseurs un peu à gauche, à droite histoire de coller un peu plus au rôle. Personnellement je ne pense pas que j'aurais été capable de construire un personnage pendant tant d'années.

Vous partagez la vie d'Hélène, avec qui vous vous êtes marié en 2013, quel est le secret de la longévité de votre couple ?

On s'engueule beaucoup. On ne rumine pas les trucs. Ça fait partie de notre relation, on s'est bien trouvé. Quand on a quelque chose à se dire on le fait sans prendre de gants. Et ça finit sur l'oreiller ! Je pense que d'ailleurs on s'engueule pour finir sur l'oreiller (rires).

