Xavier Deluc "un peu inquiet" de l'arrivée de Fabienne Carat dans Section de recherches (EXCLU)

Il est l'un des personnages stars de Section de recherches. Xavier Deluc rempile pour la quatorzième saison de la série de TF1 ce 28 janvier 2021, dès 21h05. L'acteur incarne le capitaine Martin Bernier et donne la réplique à Franck Sémonin et Fabienne Carat, nouvelle arrivée au casting. Pour Purepeople.com, Xavier Deluc évoque l'intrigue autour de son personnage, l'arrivée de l'ex-star de Plus belle la vie, le rythme de tournage ou encore la date de fin du feuilleton.

Que pouvez-vous nous dire sur l'intrigue autour de Martin Bernier pour cette saison 14 ?

Le fil conducteur ça va être l'arrivée du commandant Lorieux qui, pendant ces huit épisodes, va poser des problèmes à Bernier parce qu'elle cache quelque chose. Il semble qu'il y a une confusion entre sa vie privée et son métier de gendarme et qu'elle soit là pour d'autres raisons que sa fonction. Le but c'est de découvrir ce mystère qu'elle nous cache.

Que va-t-il se passer dans sa vie personnelle ?

Du côté de la vie personnelle de Bernier, il y a Arielle. Elle n'a d'yeux que pour lui, elle aime sa responsabilité, son métier et elle est un petit peu amoureuse. Bernier va finir par l'aider, l'héberger chez lui pour une coloc' provisoire. Il pourrait y avoir des bonheurs, des déceptions, on ne sait pas trop...

Comment avez-vous vécu l'arrivée de Fabienne Carat ?

J'étais un peu sur le qui-vive au début, un peu inquiet. Parce que je me demandais comment on allait s'y retrouver tous les trois, trouver nos places, si elle allait faire un numéro pour s'imposer... Finalement elle est arrivée très en douceur, elle a bien géré le truc. C'est une très bonne camarade de jeu. J'ai beaucoup d'admiration pour elle ! Ca a bien fonctionné.

Quelles sont les différences entre Martin Bernier et Xavier Deluc ?

Xavier Deluc peut être Martin Bernier, mais Martin Bernier ne peut pas être Xavier Deluc. Après, on est lié. Les auteurs me piègent et font en sorte que ma maladresse transparaisse chez Martin Bernier. Apparemment ça le rend touchant. J'hésite un peu dans les phrases, dans la façon de marcher, les regards... C'est Xavier qui ressort dans un carcan de commandant qui n'est pas là pour rigoler ! Je me fait un peu avoir malgré moi.

Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de la série ?

Je pense que par génération il y a des rencontres entre séries et spectateurs, Section de recherches en fait partie. C'est lié, d'après moi, aux décors, aux acteurs investis, à l'intrigue. Il y a aussi cette vie de groupe, un peu comme au bureau. Après c'est un ingrédient pas facile à trouver.

En mars 2019, vous aviez confié que le rythme était très intense dans Section de recherches. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Du coup ça s'est arrangé ! J'étais épuisé ce jour-là et je regrette par rapport au journaliste. Je lui ai parlé comme ça à bâtons rompus, c'était entre deux tournages, je n'étais plus capable de répondre aux questions. Je suis arrivé fatigué, j'aurais dû me retenir mais c'était plus fort que moi. Mais c'est bien tombé car finalement la chaîne et la production désiraient aussi en faire moins. On s'est dit qu'il fallait mieux faire huit épisodes plus travaillés.

Toujours en mars 2019, vous déclariez vouloir converser un peu plus avec les auteurs de la série, votre souhait a-t-il été exaucé ?

J'ai dit ça car j'avais l'impression qu'il fallait que je casse la coquille, que je m'exprime plus avec les auteurs vu mon expérience. Je suis quand même la mémoire de cette série. En accord avec la production, je donne mon avis et on m'écoute. Parfois la proposition sur une scène est acceptée, d'autres fois non. Mais on a de vraies discussions, plus directes et plus libres. Par contre je n'interviens pas sur le fond.

En 2018 vous avez annoncé que la fin de la série aurait lieu d'ici trois ans, qu'en est-il ?

On parle, on s'emballe... J'en suis le seul responsable ! Mais je dirais que la série aura une durée de vie plus courte que ce qu'elle n'a déjà eu, pour être un peu plus nuancé. Mais je veux aller jusqu'au bout, s'il y a une suite je la ferai. Et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous, surtout vu les améliorations de scénario.

