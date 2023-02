François Cases Bardina (Affaire conclue) évoque la maladie de son fils : vive émotion et tristes souvenirs...

Depuis le mois d'août 2017, François Cases Bardina est acheteur dans l'émission Affaire conclue. Devenu un visage emblématique du célèbre programme de France 2, l'homme est proche de ses fans et comptabilise plus de 11.500 followers sur son compte Instagram où il expose régulièrement sa femme. Malgré tout, l'antiquaire parle très peu de sa vie de famille et notamment de son fils, dont on ne connaît ni le prénom ni l'âge.

Le 23 mars 2021 cependant, le grand brun avait baissé sa garde le temps de quelques confidences émouvantes. Lors d'un numéro spécial de l'émission d'enchères, la chanteuse Natasha St-Pier était venue vendre l'une des ses montres au profit de l'association Petit coeur de beurre, dont le but est de soutenir et aider les familles d'enfants atteints de cardiopathies congénitales. Très touché par cette démarche, François Cases Bardina avait alors raconté le calvaire de son petit garçon. "Moi j'ai dormi sur les banquettes où on n'a pas le droit, dans l'hôpital quand mon fils était petit... Un seul des parents (est autorisé dans la chambre, ndlr), donc ma femme restait avec lui, mais moi je ne voulais pas partir...", avait-il alors expliqué avec la voix tremblante. Avant de conclure : "Donc oui beaucoup de souvenirs, qui après quand ça va mieux, sont finalement de bons souvenirs".

Une expérience difficile

Elle-même concernée, Natasha St-Pier avait ensuite expliqué que son fils était atteint de la même maladie. "Un enfant sur cent naît avec une malformation cardiaque. Mon fils fait partie de ce lot et j'aime soutenir cette association qui m'a, quand j'en ai eu besoin, soutenue. J'ai donc fait comme tous ces parents... J'ai passé quatre mois d'angoisse avant qu'il puisse être opéré. (...) Après, on est contents, mais on a tous ce moment où notre enfant part dans les bras d'une infirmière et moi, ça reste un moment marquant de ma vie", avait-elle expliqué à son tour.

Finalement, la montre de la chanteuse était partie pour le prix de 2.000 euros grâce à l'enthousiasme de François Cases Bardina. Pour soutenir son acolyte, Julien Cohen avait ensuite ajouté 1.000 euros de plus à ce prix. Un beau geste pour une belle cause !