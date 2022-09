François Cluzet : Très ému, il se confie sur Marie Trintignant et cette promesse faite à leur fils Paul

François Cluzet était l'un des invités de Vivement dimanche ce dimanche 11 septembre sur France 3. L'acteur - qui aura 67 ans le 21 septembre prochain - est en pleine promotion de son nouveau film Canailles de Christophe Offenstein qui sort en salles ce mercredi 14 septembre. François Cluzet, qui y joue Antoine, partage l'affiche avec José Garcia qui était également présent sur le plateau tout comme Narjiss Slaoui-Falcoz, la femme de François Cluzet depuis 2011.

En parlant de femme, François Cluzet est revenu avec émotion sur la mort de son ex-femme Marie Trintignant, après avoir été rouée de coups par son conjoint de l'époque, Bertrand Cantat. Par le passé, François Cluzet a été le compagnon de Marie Trintignant avec laquelle il a eu un fils, Paul, né en 1993. Sur le plateau de Vivement dimanche, le caricaturiste Emmanuel Chaunu a montré un des croquis en hommage à "l'immense Marie Trintignant" selon ses termes. Le dessin montre l'acteur et son ex-compagne à l'époque de leurs rôles de John Lennon et de Janis Joplin dans le film Janis et John de Samuel Benchetrit sorti en 2002. Un instant forcément émouvant pour François Cluzet : "Je suis toujours avec elle, a-t-il lancé. Ça me fait très plaisir qu'on parle de Marie. Vous savez, ceux qui sont encore ici ou ceux qui ne sont plus, continuent à vivre dès qu'on parle d'eux. Maintenant, des fois, c'est un peu plus délicat pour ceux qui ont vécu sa disparition."

Mon fils m'a dit : 'Papa, arrête de parler de maman. Ça nous bouleverse trop'

Par cette phrase, François Cluzet fait référence à son fils Paul à qui il a fait une promesse : "Un jour, mon fils m'a dit : 'Papa, arrête de parler de maman. Ça nous bouleverse trop.' Alors je me suis juré d'écouter mon fils." Devenu acteur et écrivain, Paul Cluzet, âgé maintenant de 29 ans, mène une vie bien loin de la surexposition de son père et de sa défunte mère Marie.