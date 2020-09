Françoise Bettencourt détrônée par l'ex-femme de Jeff Bezos (Amazon)...

Certes les femmes se heurtent encore à un plafond de verre quand il est question de salaires ou de postes à responsabilités, mais, pour une petite poignée d'entre elles, l'argent et le pouvoir ne sont pas des problèmes. Le site spécialisé Bloomberg Billionaires a dévoilé son nouveau classement des plus grosses fortunes mondiales. Et il y a des surprises...

À la mort de sa mère Liliane Bettencourt, en 2017, Françoise Bettencourt Meyers avait touché le pactole et elle était devenue la femme la plus riche du monde, principalement grâce à ses très (très) nombreuses actions au sein du géant et leader mondial des cosmétiques, L'Oréal. Un fleuron de l'industrie française qui lui rapporte gros. Mais une Américaine est venue lui chiper la première place, puisque MacKenzie Bezos (50 ans), ex-épouse trompée de Jeff Bezos, possède désormais une fortune estimée à... 68 milliards de dollars. Avec une fortune qui s'élève à "seulement" 66,8 milliards de dollars, Françoise Bettencourt Meyers (67 ans) doit compter sur des ventes exceptionnelles si elle veut la rattraper...

MacKenzie Bezos, qui a repris son nom de naissance Scott, doit cette immense fortune à son divorce d'avec Jeff Bezos le patron d'un autre groupe géant industriel : Amazon. Dans l'accord obtenu devant la justice, l'ex-épouse de l'homme d'affaires a reçu 38 milliards de dollars et environ 19,7 millions d'actions Amazon, soit 4% de l'entreprise du e-commerce. Des actions qui se sont envolées. L'action d'Amazon a bondi de 82% en six mois !

Pourtant, ces deux femmes restent, quelle surprise, dépassées par des hommes. L'homme le plus riche du monde est Jeff Bezos avec une fortune de 207 milliards, suivi par Bill Gates avec 127 milliards et Mark Zuckerberg avec 114 milliards. MacKenzie Bezos occupe la 12e place du classement, et Françoise Bettencourt Meyers la 13e.