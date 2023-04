Françoise Nyssen : Le mari de l'ex-ministre meurt brutalement d'une terrible chute

Le monde de la culture vient de perdre l'un de ses piliers brutalement. Ce mardi 4 avril 2023, en début d'après-midi, Jean-Paul Capitani est décédé à l'âge de 78 ans à Arles. Le président du conseil de la maison d'édition Actes Sud a été victime d'une chute mortelle dans le centre-ville de la commune des Bouches-du-Rhône alors qu'il se déplaçait à vélo. Jean-Paul Capitani a malencontreusement percuté une borne au niveau de la place de la République, a rapporté France Bleu. Les pompiers, dépêchés sur place, ont bien tenté de le réanimer mais en vain.

Juste après avoir appris la nouvelle, le maire de la ville d'Arles, où était bien connu Jean-Paul Capitani, a fait le déplacement sur les lieux de l'accident pour réagir. Il a notamment présenté ses "sincères condoléances à la famille de Jean-Paul Capitani". Patrick de Carolis a également ajouté qu'il "déplorait la perte d'un acteur incontournable de la cité, un homme qui a tant oeuvré pour la culture et pour Arles".

Une famille brisée

Jean-Paul Capitani laisse non seulement derrière lui toute une ville endeuillée mais également une grande famille, composée de sa femme Françoise Nyssen, l'ex-ministre de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron de mai 2017 à octobre 2018, et de leurs trois enfants.

Jean-Paul Capitani avait rejoint la maison d'édition Actes Sud aux côtés de son épouse, Christine Leboeuf, Hubert Nyssen et Bertrand Py en 1978. Conjointement, Françoise Nyssen et son mari désormais disparu détenaient 95% du capital de la holding Actes Sud Participations, en 2017. Mais, au mois de septembre dernier, ils décidaient de transmettre l'entreprise à leurs trois enfants. Anne-Sylvie Bameule est devenue présidente du directoire, Pauline Capitani et Julie Gautier occupent quant à elles les fonctions de directrice des opérations et directrice générale, indique La Provence. Leur père Jean-Paul était néanmoins toujours présent dans le conseil de surveillance de la maison d'édition.