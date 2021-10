Frank (L'amour est dans le pré 2021) "effrayé" par Anne-Lise, des parties génitales au menu

Franck, le sylviculteur et maraicher de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine, était de retour dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 4 octobre. Ses prétendantes Anne-Lise, professeure de lettres de 40 ans, et Cécile (43 ans), qui travaille dans un laboratoire d'analyses sensorielles, sont chez lui. Et elles ont déjà rencontré la maman de l'agriculteur.

Dans ce nouvel épisode, Anne-Lise et Cécile ont eu le droit à un réveil en fanfare avant de partir travailler un peu, en forêt. Et comme à son habitude, la professeure n'a pas manqué de faire du rentre-dedans à Franck pour tenter de se démarquer. Lors d'un tête-à-tête, la prétendante comparée à Line Renaud a redit à quel point elle était dans son univers mais un détail intriguait Franck. Elle a pour projet de développer la ferme familiale à la Rochelle, ce qui pourrait l'obliger à y rester. "Ce ne serait pas facile pour une vie commune. Je me suis demandé comment on pourrait faire. Tu as des atouts énormes pour moi, tu es idéale. Mais je me dis : comment faire pour vivre ensemble ?", l'a-t-il questionnée. La mère de famille a donc tenté de le rassurer, notamment en expliquant que cela leur permettrait de prendre leur temps. Un discours entendu par celui qu'elle voit comme un prince charmant.

Franck s'est ensuite entretenu avec Anne-Lise qui était prête à tout quitter pour lui. Et elle savait que son rôle de potentiel beau-père lui tenait à coeur, elle a donc évoqué ses enfants. Sans manquer de lui dire qu'elle était attirée par lui. Très vite, leurs mains se sont entrelacées et la prétendante lui a déposé un baiser sur la main. De quoi gêner un peu l'agriculteur qui est plutôt pudique. "Je l'ai senti un peu effrayé. Mais tant pis je lui ai pris la main, j'avais envie de ce contact", a confié la rivale de Cécile. Alors que l'agriculteur "pencherait plus pour Anne-Lise à l'heure actuelle", car elle était prête à être à ses côtés tous les jours.

En dehors de ces rendez-vous galants, une scène plutôt drôle a marqué les esprits. Pour le goûter, Franck avait prévu une pâtisserie de chez lui... en forme de parties intimes masculines. Un choix qui a beaucoup amusé mais aussi un peu gêné Anne-Lise et Cécile.