Frank Michael sur le point de se marier pour la première fois, sa compagne Christelle a l'âge de sa fille

Dans le dernier numéro de France Dimanche, paru ce vendredi 3 mars dans les kiosques, une bretonne prénommée Stephan a demandé des nouvelles du chanteur belge Frank Michael, notamment connu pour avoir vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde depuis le début de sa carrière. "Il a annoncé récemment qu'il envisage de se marier avec Christelle, sa compagne depuis quinze ans, qui a le même âge que sa fille, 47 ans", lui a répondu le magazine.

Effectivement, en octobre dernier, dans le cadre de la sortie nouvel album intitulé Je vous aime toutes, il avait confié au site Sudinfo qu'il allait "peut-être se marier". Reste désormais à savoir quand est-ce qu'il annoncera ses fiançailles, ou directement son mariage. Pour rappel, il n'évoque que très rarement son couple. Mais en juillet 2020, déjà pour France Dimanche, il en disait davantage à ce sujet. "On s'entend vraiment très bien. Sa présence et son soutien me sont précieux, ils m'aident beaucoup, surtout dans les moments douloureux comme lorsque j'ai perdu maman, puis Johnny, avec qui il était ami, ndlr)", avait-il alors déclaré.

Je ne me suis jamais marié

Pour avoir davantage de détails sur sa relation, il faut remonter à 2017. "Je l'ai rencontrée lors d'une croisière au cours de laquelle je chantais. Ce fut un grand coup de foudre", avait-il notamment révélé dans les pages de Nous Deux, avant de se confier, déjà, sur ses envies de l'épouser : "Je ne me suis jamais marié. On n'en parle pas, mais j'avoue que le mariage serait une façon de la protéger des aléas de la vie. Si je lui demande de m'épouser, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle acceptera". Il ne reste plus qu'à franchir le cap donc, pour le célèbre musicien belge d'origine italienne.

À noter que tout au long de sa carrière, il a cultivé son image de sentimental. "À 20 ans, j'étais déjà romantique et je le suis toujours", a-t-il déjà confié à Franceinfo. Une étiquette dont il avait toutefois essayé de se détacher, en vain. "Je sais que quand on chante des chansons d'amour, populaires, cela dérange un peu. J'ai essayé durant ma carrière de sortir des chansons un peu plus recherchées, des chansons engagées, mais mon public n'en a pas voulu", avait-il ajouté, lui qui aura donc décidé d'écouter ses fans.