Frankie Muniz (Malcolm) papa : le prénom du bébé finalement révélé par une belle photo

Cinq jours après l'accouchement de sa femme Paige Price, Frankie Muniz a publié plusieurs clichés de son fils sur Instagram. Le 27 mars 2021, l'ancien acteur de la série Malcolm a fait part de sa joie de devenir papa pour la première fois mais aussi de son amour inconditionnel qu'il ressent déjà pour son nouveau-né.

En légende de trois photos, dévoilant ainsi le visage de son fils, il écrit : "Le monde, voici mon fils Mauz Mosley Muniz. Il est né le 22 mars 2021 à 11h15 du matin. Le moment qui allait changer ma vie à jamais. On m'avait dit que ce serait le cas mais je n'aurais jamais imaginé l'impact que la vue de mon fils aurait sur moi. Honnêtement j'ignorais qu'il était possible de ressentir autant d'amour que j'en ai pour lui."

"J'ai mis du temps à poster car je me consacre à lui à 1000% et je me démène pour faire de chaque moment qu'il vit sur Terre le meilleur possible. J'étais très ému l'autre jour en réalisant la chance que j'ai de partager ma vie avec la plus incroyable femme et désormais le plus formidable enfant et à quel point je voulais rendre le monde meilleur pour eux. J'ai même fait le choix d'arrêter la moto et me contenter d'écouter K-LOVE* en voiture tout en respectant les limitations de vitesse. Je t'aime Mauz. Je t'aime Paige."