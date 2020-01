Freddy (Koh-Lanta) : Pourquoi il a dû renoncer à la version "all stars" de 2020

Célèbre aventurier de Koh-Lanta 2009 (TF1), Freddy avait marqué les esprits par sa confiance en lui débordante et son caractère bien trempé. Après avoir fait trois retours fracassants dans des éditions All Stars en 2010, 2012 et 2014, le jeune homme n'a pourtant jamais remporté l'aventure malgré son fort potentiel. Il en a toujours gardé "un sentiment d'inachevé". Aujourd'hui, Freddy coule des jours heureux en Australie avec sa chérie. Contacté par TV Mag, il a fait quelques révélations.

Le 22 janvier 2020, dans une interview exclusive, Freddy a révélé avoir été contacté pour participer à la nouvelle saison de Koh-Lanta qui devrait être diffusée très prochainement sur TF1. Malheureusement, le beau blond a dû renoncer à sa participation. "J'avais été sollicité pour participer à la saison tournée en mai 2019 aux Fidji. J'étais hyper motivé pour la faire, mais, malheureusement, les dates de tournage n'étaient pas compatibles avec mes obligations personnelles, puisque j'avais un de mes frères qui se mariait à ce moment-là", révèle-t-il. Très compétitif, Freddy avait déjà commencé un entraînement intensif pour revenir au top de sa forme : "J'étais hyper partant, je m'étais entraîné et j'étais en conditions pour y aller. Mais j'ai dû renoncer...", se désole-t-il.

Toujours partant pour vivre des aventures extrêmes, Freddy, aujourd'hui ingénieur en informatique, vit depuis cinq ans en Australie. Mais même loin de la France, il n'oublie pas l'émission qui l'a fait connaître et caresse de nouveaux projets surprenants : "Je m'étais renseigné en 2018 pour m'inscrire à la version australienne [de Koh-Lanta, NDLR], mais la production exige d'avoir la nationalité ou d'être résident permanent dans le pays. Pour ce dernier point, ce sera le cas cette année et je pourrai donc envisager de m'inscrire à Australian Survivor !", annonce-t-il.

Affaire à suivre...