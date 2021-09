Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) : Ce beau projet avec sa femme pour leur retraite...

A 61 ans, l'acteur Frédéric Bouraly - alias José dans la série comique à succès Scènes de ménages - pourrait bien partir à la retraite dans peu de temps. Mais, dans le show business, il n'y a pas d'âge pour continuer à pratiquer son métier. Il n'empêche qu'il y pense et qu'il a même un beau projet en tête.

Interrogé par le journal Nice-Matin dans son édition du 28 août, Frédéric Bouraly a évoqué sa passion pour le Sud de la France et plus précisément le petit village de Tourtour dans le Var. Un lieu où il se rend chaque été depuis déjà vingt ans, après l'avoir découvert grâce à l'une de ses tantes ! "Il y a comme une ambiance apaisante (...) A force, je connais tous les gens du village et beaucoup d'entre eux sont devenus des amis", a-t-il confié. Il loge très régulièrement à La Petite Auberge et c'est même ici, en 2015, qu'il s'est marié avec Céline Dulac. "Nous avions fait venir tous les amis dont Gérard Hernandez [qui joue Raymond dans Scènes de ménages, NDLR], il m'en reparle de temps en temps d'ailleurs", a-t-il ajouté.

Frédéric Bouraly et son épouse, auvergnate d'origine, aiment tellement cet endroit qu'ils envisagent l'avenir ici ! "Même si j'ai de la chance d'avoir une vie professionnelle bien remplie à Paris, notre projet serait de nous installer ici à notre retraite", a-t-il confié. Outre l'ambiance et la météo, l'acteur aime aussi taquiner les boules et jure qu'avec d'autres copains "non sudistes" il gagne souvent quelques parties de pétanque.

Pour l'heure, la retraite n'a pas encore sonné pour Frédéric Bouraly. Outre les tournages de la nouvelle saison de Scènes de ménages (il est testé chaque jour sur le plateau à cause du coronavirus), l'acteur est aussi attendu sur les planches. Il va alterner les représentations de la pièce Les Darons - une pièce imaginée pendant son mariage "vers 5 heures du matin" - et celle du Muguet de Noël.