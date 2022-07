Frédéric Lopez, son fils Victor sort de sa réserve : grande annonce de l'animateur

Quatre ans après sa décision de quitter l'animation de Rendez-vous en Terre inconnue, Frédéric Lopez s'apprête à retrouver les téléspectateurs de France 2. À la rentrée, il sera aux commandes d'une toute nouvelle émission appelée Un dimanche à la campagne. Celle-ci sera diffusée le dimanche après-midi, à la place de Vivement dimanche qui bascule sur France 3.

Selon Frédéric Lopez lors d'une interview pour Télé Star, il s'agit d'une "petite soeur" de La Parenthèse inattendue déprogrammée en 2014 au bout de deux ans de diffusion. L'animateur recevra des personnalités issues d'univers différents pour parler dans une maison loin de tout. Il souhaite ainsi apporter "de la sincérité, de l'humanité, de l'authenticité, de l'inclusion". "L'émission reflètera désormais ce mouvement d'exode vers les campagnes qui a suivi la Covid, le bonheur loin des villes que cherchent beaucoup de gens. Et le rituel du déjeuner du lendemain sera particulier", a-t-il expliqué.

Et pour lui de se réjouir du concept du programme : "À l'époque de La Parenthèse, je devais presque chasser les invités d'une émission du déj', pour pouvoir accueillir ceux de la suivante. Cette fois, chaque invité qui veut rester devra me présenter quelqu'un qu'il admire, pas forcément connu." Une petite liste d'invités a d'ores et déjà été mise en place et Frédéric Lopez a révélé que les téléspectateurs auront notamment l'occasion de prendre des nouvelles de son fils, dont il ne parle que très rarement. "Mon fils Victor et sa copine seront présents", a-t-il annoncé. Il ne reste plus qu'à trouver "une maison en région parisienne". "On finalise les choses", a-t-il conclu.

Il ne supporte pas que je parle de lui

La dernière fois que Frédéric Lopez évoquait son fils, c'était en 2016 pour Télé Loisirs. "Il ne supporte pas que je parle de lui. Il a 20 ans et est très autonome. Il n'a pas envie d'être 'fils de'. Quand il a des amis qui viennent à la maison, il enlève toutes les photos où on est tous les deux. Il veut tellement se débrouiller seul qu'il vient de partir en colocation et il ne voulait pas que je paie un camion de déménagement : il a déménagé en tramway ! Ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours vu comme un père absent, alors que lui me voit comme un père ultra-protecteur", confiait-il.

Frédéric Lopez n'est plus avec la maman de Victor depuis un long moment maintenant. En 2016, il avait fait son coming out.