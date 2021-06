Frédéric (Mariés au premier regard 2021) et Emeline séparés : Ses "séquelles" après leur rupture

Coup de massue pour Frédéric. Mi-mai, le candidat de Mariés au premier regard 2021 (M6) et Emeline ont annoncé leur rupture. Interrogé par Sam Zirah, il s'est confié sur ce sujet douloureux.

Ils étaient compatibles à 85% et pourtant, la magie n'a pas continué à opérer. Alors qu'ils étaient sur leur petit nuage lors du tournage, Frédéric et Emeline ont fini par rompre. La belle brune de 28 ans a vu ses sentiments s'estomper et a donc préféré partir, une situation que son ex n'a pas vue venir. "C'est arrivé un peu comme un coup de poing en pleine figure. Comme l'a dit Emeline sur ses réseaux sociaux, il y a eu deux séparations et à chaque fois, ça a été compliqué. Elle n'avait plus les petits papillons dans le ventre, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Malheureusement, je ne partage pas la conclusion parce que je voulais vraiment continuer avec elle. C'est son choix, je suis obligé de le respecter. Mais comme je lui ai dit, palpiter pendant une période de Covid, de couvre-feu où on ne peut rien faire, c'est presque impossible. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on serait encore mariés", a-t-il expliqué.

Toujours affecté par la situation, Fred préfère ne plus avoir de contact avec Emeline pour le moment. Et il n'a pas caché que leur rupture laissait des "petites séquelles". "Je me dis qu'il va falloir encore rencontrer quelqu'un, raconter mon histoire, ne pas douter, faire confiance. Et c'est quelque chose que je donne facilement. En tout cas deux fois de suite c'est un peu compliqué pour moi, mais j'avance", a-t-il poursuivi.

Pour l'aider à avancer, le jeune papa n'a pas hésité à faire appel aux experts de l'émission Estelle Dossin et Pascal de Sutter afin d'avoir des petits conseils à la suite de sa rupture avec Emeline. "Ils sont à notre dispo si on a des questions, des doutes ou des moments de moins bien", a-t-il conclu.