Frédéric Mitterrand en deuil : Douloureuse nouvelle au sein de sa famille

Une triste nouvelle apparaît dans la rubrique des avis de décès du journal Le Figaro datant du 9 juin 2022. Arlette Mitterrand, épouse de Robert Mitterrand, frère aîné de l'ancien président de la République, est morte dans sa 90e année le 5 juin dernier. Elle était la belle-mère de l'ex-ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, ce dernier, qui se remet d'un Covid difficile, étant l'enfant d'Édith Cahier, première épouse de son père. Une douloureuse information pour la famille de la figure historique qu'était François Mitterrand.

Après avoir été marié à Édith Cahier, la mère de Jean-Gabriel, galériste, Olivier, polytechnicien et directeur de sociétés et enfin Frédéric, célèbre homme de culture et de télévision, l'ingénieur Robert Mitterrand s'est remarié le 8 septembre 1960 avec Arlette Paris, divorcée du magistrat René Chazelle. Ensemble, ils auront un enfant, Maxime Mitterrand.

Dans le livre d'Ariane Chemin et Géraldine Catalano, Une famille au secret (éditions Stock), Robert Mitterrand est présenté comme le confident de l'ancien chef d'Etat. Le président, quelque temps avant sa mort en 1996, voulait l'inviter lui et son épouse Arlette pour un déjeuner afin de leur présenter sa fille cachée, Mazarine. Il est décédé en 2002, soit vingt ans avant son épouse Arlette.

Clan complexe, les Mitterrand sont tous cités dans le faire-part de décès d'Arlette Mitterrand, mais on note aussi les noms d'autres proches comme SAI Farah Pahlavi, troisième et dernière épouse du Chah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi, ou encore la famille d'Edouard de Royère, ancien président d'Air liquide. Ils seront réunis pour une cérémonie religieuse en la chapelle de la Vierge de l'église Saint-Roch (Paris 1er) qui se déroulera le 14 juin à 14h30.