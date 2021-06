Frédéric Zeitoun handicapé et "stigmatisé" : comment sa femme Sabrina l'a aidé

Avec la fin progressive du télétravail, on retrouve tous nos habitudes d'un autre temps. Levés aux aurores, les Français redécouvrent les joies de Télématin (France 2) et la chronique toujours intéressante de Frédéric Zeitoun. L'expert musical revient en force avec la sortie de son tout premier album J'aimerais (Roy Music), inspiré de sa belle relation avec son épouse Sabrina.

Voilà désormais plus de trente ans que Frédéric Zeitoun partage la vie de cette professeure de français, comme on l'apprend dans le dernier numéro de Gala, le jeudi 17 mai 2021. "Nous n'avons jamais été dans la norme. Nous sommes deux ados attardés qui vivons ensemble depuis plus de trente ans. On a pris un peu de maturité quand nous avons eu notre fils Simon qui a désormais 14 ans, mais je ne suis pas sûr que nous soyons devenus adultes un jour", affirme l'artiste de 59 ans. Frédéric Zeitoun la sollicite même souvent pour son avis sur ses créations musicales : "Elle est ma première écoute, mon premier avis. Parfois, je fais la gueule quand elle me critique, mais elle a souvent raison.

Un fait étonnant quand on sait que Frédéric Zeitoun a l'embarras du choix niveau professionnels de la chanson. Il a déjà chanté avec Charles Aznavour, écrit pour Frédéric François, Hugues Aufray ou encore Louis Bertignac, et s'est entouré d'Yves Duteil et de Michel Fugain pour la sortie de son album J'aimerais.

Depuis toujours, Frédéric Zeitoun s'efforce de croire en ses rêves. En fauteuil, moqué par ses camarades de classe, il se réfugie dans la chanson étant jeune. "Le fait de chanter a changé le regard sur moi. Et j'ai très vite décidé de positiver", se souvient-il. Le chroniqueur doit son succès à travers les années à son épouse Sabrina : "On a en commun cette envie de mordre dans la vie. Elle me pousse toujours à vivre mes rêves. En fait, Sabrina a toujours eu plus d'ambition pour moi que j'en ai eu, moi."