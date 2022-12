Frédérique Bel marraine d'une grande marque de sextoys, elle rend hommage à une superstar américaine

Jeudi 8 décembre 2022, à Paris, la marque allemande Womanizer, spécialisée dans les sextoys, lançait son édition spéciale Marilyn Monroe, avec l'ouverture du magasin Womanizer PopUp et du nouveau Marylin Monroe Womanizer à Dollhouse Shop, dans la capitale. Une soirée supervisée par Frédérique Bel, ravissante dans un ensemble rose flashy, complété d'une sublime paire de bottes marrons.

Au cours de cette soirée, l'actrice de 47 ans, notamment connue pour son rôle dans la saga Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, a été aperçue en train de prendre la pose avec différentes personnalités, comme la journaliste Alicia Fall, l'ex-candidate de la Star Academy Aurélie Konaté ou encore Laetitia Fourcade, avec qui elle a dégusté de très appétissantes petites pâtisseries. A noter également la présence à cet événement de l'ancienne candidate de télé-réalité Cindy Lopes, de la présentatrice de télévision Séverine Ferrer, de l'actrice Myriam Charleins, du prince Jean Barthelemy Bokassa, du mannequin Jérémy Bellet ou encore de Miguel Rubio (président de Dollhouse).

Briser les stéréotypes

A noter que si Womanizer a choisi de mettre en avant Marilyn Monroe pour cette édition spéciale, c'est parce qu'elle incarne le "symbole des femmes autonomes et avant-gardistes", pouvait-on lire dans un communiqué. "Nous pensons que Marilyn Monroe est une véritable originale qui a inspiré et continue d'inspirer les femmes à travers le monde", a notamment expliqué Johanna Rief, responsable de l'Autonomisation sexuelle chez Womanizer.



"Notre édition spéciale lui rend hommage et est conçue et positionnée pour permettre à toutes

les personnes du monde entier qui s'identifient en tant que femme de briser les stéréotypes, d'être elles-mêmes sans vergogne et de définir leur propre sexualité", a-t-elle ajouté. Pour rappel, la marque faisait déjà parler d'elle en 2020 lorsque la chanteuse Lily Allen annonçait lancer son propre sex toy, après s'être associée à cette célèbre marque consacrée au plaisir féminin.