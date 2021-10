Freida Pinto mariée en secret : enceinte de son premier enfant, elle a épousé le beau Cory

Les bonheurs s'enchaînent pour Freida Pinto ! Invitée mercredi 20 octobre 2021 de l'émission The Kelly Clarkson Show, l'actrice indienne de 37 ans a partagé une information de taille : elle s'est mariée !

La star révélée dans le film Slumdog Millionaire sorti en 2009 a épousé son fiancé, le charmant le photographe américain Cory Tran. Cette union est survenue il y a plusieurs mois, alors que le monde tournait au ralenti en raison de la crise sanitaire mondial et que tout le monde était contraint de passer la journée chez soi.

Kelly Clarkson a voulu savoir comment son invitée les préparatifs de son mariage, sûrement pour bientôt étant donné que les amoureux avaient officialisé leurs fiançailles en novembre 2019 sur Instagram. "Oh, excellent. Nous sommes déjà mariés", a alors lancé Freida Pinto, pour la plus grande surprise de Kelly Clarkson et du public qui n'ont pas manqué de féliciter l'actrice. La jeune mariée en a alors dit un peu plus sur ce mariage secret : "C'est une histoire très romantique si vous voulez savoir. Bien sûr, quand nous nous sommes fiancés, nous pensions que nous aurions ce mariage le plus magique (...) Je ne prévoyais pas un gros mariage à l'indienne. Cela allait être quelque chose de joli et simple... Et puis la Covid est arrivée et elle est toujours là et nous avons juste réalisé que nous allions organiser cela pour le restant de nos vies et que nous n'allions probablement jamais le faire."

C'est alors que Freida Pinto et Cory Tran ont décidé de se dire oui dans la plus grande simplicité. "Nous nous sommes rendus au Honda Center à Anaheim (en Californie ndlr) et nous nous sommes juste mariés. Honnêtement, je dois le dire à quiconque souhaite se marier, vous devez surement le savoir, je ne veux pas faire d'ulcère en préparant mon mariage. C'était parfait ! Nous nous sommes mariés et puis nous sommes rentrés à la maison et nous avons fait une sieste l'après-midi", a ajouté Freida Pinto, comblée par ses noces express.

C'est donc en tant que femme mariée que l'actrice va prochainement devenir maman. Celle qui a été en couple avec Dev Patel jusqu'en 2014, son partenaire dans Slumdog Millionaire, a révélé attendre son premier enfant en juin dernier, sur Instagram. L'arrivée du bébé est pour très bientôt puisque sa naissance est prévue pour cet automne.