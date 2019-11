Freida Pinto : L'ex de Dev Patel, fiancée, dévoile sa bague !

Freida Pinto, la comédienne découverte dans Slumdog Millionnaire, vient d'annoncer la plus jolie des nouvelles sur les réseaux sociaux. En couple depuis deux ans avec Cory Tran, la beauté enfilera prochainement sa longue robe blanche ! Et en attendant, elle a choisi son compte Instagram pour dévoiler sa grosse bague de fiançailles, accompagnant la photographie d'une tendre déclaration. "Tout a un sens désormais, écrit-elle. La vie a un sens, le monde a un sens, les larmes et les épreuves du passé ont un sens, ce que les vieux amoureux nous disent a un sens, là où je suis a un sens et là où je veux aller aussi. Mon amour, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et tu vas y rester. Enfin, je vais te faire rester !"

Quel meilleur jour pour évoquer cet engagement ? Le 20 novembre 1986, Cory Tran ouvrait pour la toute première fois les yeux. Trente-trois ans plus tard, voilà qu'il a obtenu la main de Freida Pinto en guise d'offrande sentimentale. "Le meilleur cadeau du monde, légende-t-il de son côté sur les réseaux sociaux. On est fiancés !" Les amoureux ont été aperçus main dans la main, pour la toute première fois, en octobre 2017. Ils ont officialisé leur relation l'année suivante, en septembre, à l'occasion de l'US Open.