Freida Pinto est enceinte ! L'actrice attend son premier enfant avec Cory Tran

C'est une heureuse nouvelle que Freida Pinto vient de partager, via son compte Instagram. L'actrice indienne, connue grâce à ses rôles dans Slumdog Millionnaire et La Planète des singes : Les origines a annoncé l'arrivée prochaine de son premier enfant !

S'il est encore trop tôt pour connaître le sexe du bébé, le couple assure que l'accouchement est prévu pour cet automne, comme on peut le lire en légende de leur publication. Sur le cliché, partagé ce lundi 28 juin 2021, on peut voir Freida Pinto et son partenaire prendre la pose, la main sur le baby bump de la future maman. Quant à Cory Tran, dont on sait peu de choses, il portait un polo beige et un jean noir.

Dans les commentaires, les proches et amis de la star se sont bousculés pour féliciter les futurs parents, à l'instar d'Hannah Simone (New Girl), de la journaliste américaine Katie Couric ou encore du coiffeur des stars, Gabriel Georgiou. Certains sont si contents qu'ils proposent déjà de s'occuper du futur bébé ! "Oui !!!! Super contente ! Tata Kirin est prête pour les câlins et le babysitting !", "J'ai hâte ! Tante Nygma va te gâter !", peut-on lire sous le post, qui a été liké plus de 31 000 fois !