French Montana : Agressé en pleine rue après les MTV Video Music Awards

Toujours selon TMZ, la police de New York est intervenue en réponse à un appel concernant une bagarre. Les personnes impliquées n'étaient plus sur les lieux. Aucune plainte n'a été déposée et personne n'a été blessé.

Lundi soir, French Montana s'était fait beau pour les VMAs 2019. Il avait retrouvé Lenny Kravitz et la chanteuse Halsey sur le tapis rouge du Prudential Center de New York, où s'est déroulée la cérémonie, avant de remettre le prix de Meilleur clip de musique latine au côté de l'actrice Alison Brie.